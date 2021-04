Høng Kultur- og bevægelsespark bliver omdrejningspunktet, når DM i Skills løber af stablen i april 2022. Foto: Henrik Uhre-Prahl

Skole søger om støtte til skills-butik

Kalundborg - 01. april 2021 kl. 18:22 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

I samarbejde med Kalundborgegnens Erhvervsråd og en række andre lokale aktører planlægger Høng Skole at åbne en »skills butik« i Høng til april. Butikken skal være et showroom, der skal udstille hvad der foregår på skoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser rundt om i kommunen, og skal være med til at sætte fokus på det forestående DM i Skills, der finder sted i og omkring Høng Kultur og Bevægelsespark til april næste år.

Husleje, depositum og finansiering af aktiviteterne i skills butikken forventes at løbe op i 250.000 kroner. Af disse har Høng Skole ansøgt kommunen om at bevillige 150.000 kroner til projektet, mens samarbejdspartnerne omkring butikken selv vil stå for resten af finansieringen. På Børn- og Familieudvalgets møde efter påske, skal man tage stilling til om man kan imødekomme denne ansøgning.

Blandt de planlagte aktiviteter i butikken er blandt andet: elever fra indskolingen skal prøve at drive egen købmandsbutik, EUC-elever skal samle og bortauktionere et shelter og Allikelund Gymnasium planlægger at lave farvestrålende kemiforsøg.

Blandt samarbejdspartnerne som har vist interesse for projektet finder man blandt andet EUC Nordvestsjælland, Zealand Business College, Knowledge Hub Zealand og Professionshøjskolen Absalon.