Skoleleder Per Halkjær kan snart se frem til at Årby Skole bliver certificeret DGI idrætsprofilskole. Årby Skole har 172 elever og går fra 0.-6. klasse.

Skole satser på mere bevægelse

Kalundborg - 25. april 2018

Onsdag den 9. maj kan Årby Skole som den første skole i Kalundborg Kommune hejse det blå DGI flag, som bevis på at skolen er certificeret DGI idrætsprofilskole.

- For et par år siden erkendte vi, at vi skulle have mere bevægelse ind i skoledagene. Børn sidder i dag mange timer bag en skærm. Børn lærer bedre, hvis de bruger hele kroppen, siger Per Halkjær, skoleleder på Årby Skole.

Årby Skoles SFO (skolefritidsordning) var allerede blevet certificeret idræts-SFO af DGI for år tilbage.

- Det gav god mening, at både SFO og skolen blev DGi-certificeret, siger Per Halkjær.

Skolens ledelse besøgte Kornmarkskolen i Hillerød, som var en af de første skoler i landet, der fik status af DGI skole, for at se og høre hvordan det var lykkedes for skolen at få mere bevægelse og idræt i fagene.

Gennem de sidste to år har lærerne været igennen 10 forskellige uddannelsesforløb, så de er klædt på til at indføre flere bevægelsesaktiviteter i skoledagen.

Derudover har Årby skole også skabt god kontakt til det lokale erhvervs- og foreningsliv for at få et øget samarbejde.

Skolen har også udpeget DGI-ambassadører, som skal sætte gang i motion og bevægelse i hverdagen fra starten af næste skoleår.

Fra den 3.-9. maj er der emneuge på Årby Skole, og i anledning af Årby Skole bliver certificeret DGI idrætsprofilskole, så er temaet idræt og bevægelse.

Skolens elever bliver opdelt i forskellige lande, som skal dyste mod hinanden.

Onsdag den 9. maj slutter med præmieoverrækkelse til eleverne med 21 guld-, sølv- og bronzemedaljer, og en DGI certificering, hvor repræsentanter fra DGI overrækker diplomer og et DGI flag.