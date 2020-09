Torsdag havde Høng Privatskole besøg af Christian Binderslev fra Unicef, der sammen med skolens ledelse, lærere og elever underskrev en samarbejdsaftale, der skal munde ud i, at Høng Privatskole om et år certificeres som »rettighedsskole«.

Skole indgår samarbejde med Unicef

Skolen har nemlig i denne uge kickstartet en proces i samarbejde med Unicef, der om et år skal munde ud i, at skolen certificeres som »rettighedsskole«.

- Vi vil gerne sætte fokus på elevernes trivsel. Alle skal kunne lide at komme i skole. For eksempel tolerer vi ikke mobning. Det at blive rettighedsskole ligger godt op ad det, forklarer Camilla Nielsen om beslutningen.

I løbet af ugen har eleverne i hver skoleklasse arbejdet med at omsætte to til tre artikler fra FN's børnekonvention til deres helt egne klassechartere i form af plancher. De var i dagens anledning blevet hængt op på skolen, hvor Christian Binderslev fra Unicef kunne se dem.

- Det er virkelig tydeligt, at I har forstået, hvad rettigheder har med jer og jeres skoleleliv at gøre, sagde han i en tale til børnene.

Unicefs rettighedsskoler findes i en lang række europæiske lande og har til formål at arbejde for at fremme børns rettigheder som grundlag for det fællesskab, en skole er. Mere end 50 danske grundskoler er allerede blevet certificeret.