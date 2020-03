Simone og Oliver går til daglig på Svebølle Skole. I øjeblikket foregår undervisningen hjemme. Privatfoto

Skole har haft fin start på fjernundervisning

Kalundborg - 24. marts 2020 kl. 18:58 Af Eva Lyng

I øjeblikket er der knap 4000 elever i Kalundborg Kommune, som får undervisning hjemm.

Svebølle Skole kom fjernundervisningen hurtigt på plads.

Det er erfaringen hos både personale og forældre, skriver Kalundborg Kommune i pressemeddelelse.

Dette skyldes blandt andet omstillingsparate lærere, at mange elever er vant til at arbejde digitalt og Kalundborg Kommunes adgang til en lang række læringsportaler.

Dagen efter statsministerens udmelding om, at børnene ikke skal møde i skole, blev der arbejdet på højtryk på Svebølle Skole. Lærere gjorde undervisningsmateriale klar, printede og lagde i bunker, så elever og forældre i løbet af fredagen havde mulighed for at hente relevant undervisningsmateriale.

Yee-Ching Yip er lærer på Svebølle Skole og underviser i dansk, historie, kristendom og engelsk på mellemtrinnet. Mens klasselokalerne, der normalt emmer af liv, nu står rungende tomme, er undervisningen nu rykket online.

- I dag indledte jeg dagen med at lave og sende en videohilsen til mine elever. Det er vigtigt for børnene, at tingene ikke altid foregår på skrift, men at vi også får sat ansigt på afsenderen, fortæller hun.

omstilling til ny undervisning Ifølge Yee-Ching Yip har den bratte overgang fra at undervise på skolerne til at gennemføre fjernundervisning været overskuelig, omstændighederne taget i betragtning.

- Der har selvfølgelig også været frustrationer i starten, men heldigvis har det været til at navigere rundt i. Det er hverken nyt eller afskrækkende for de fleste, siger hun.

Eleverne følger ikke et fast skema på samme måde som tidligere, men har i stedet fået et overblik over, hvad der forventes, at de skal gennemføre i løbet af den to ugers periode.

- Jeg har forhørt mig hos mange af mine elever, og mange melder tilbage, at det fungerer fint at arbejde efter vores anvisninger. Jeg har dagligt kontakt med dem og kan hjælpe, når de har behov for det, siger hun.

Forældre bakker op Det er ikke kun elever, som lærerne er i kontakt med.

- Vi er også i løbende dialog med forældrene, for vi skal jo sikre, at eleverne er aktive. Det er vigtigt for os, at forældrene føler, at det ikke er dem, der står for undervisningen. Det er jo fortsat os som lærere, siger hun.

Tina Bonde, som er forælder til elever på Svebølle Skole, kan godt genkende dette.

- Min oplevelse er, at mine børns lærere står 100 procent til rådighed. Selvom hele situationen med fjernundervisning til at starte med var noget af en mundfuld, og der var en del tekniske problemer, så fungerer det faktisk rimelig upåklageligt nu, siger hun.

Tina Bondes børn, Oliver og Simone, går i henholdsvis 2. og 1. klasse. De har fået skabt lidt struktur omkring den atypiske hverdag ved, at ’børnene er i skole’ et par timer om formiddagen, hvorefter de tager ud og cykler en lang tur, og efterfølgende fortsætter med undervisningen igen.

Også hos Laura Holm, der er forælder til Nathalina i 5. klasse, lægges der vægt på bevægelse i løbet af dagen som pusterum for de opgaver, Nathalina skal løse i løbet af dagen.

- Med en ny hverdag uden det sociale liv og frikvarterer, er det vigtigt, at hun får rørt sig på samme måde som i løbet af en almindelig skoledag, fortæller hun.

For nu er udmeldingen, at fjernundervisningen fortsætter til efter påske. Hvis det dog løber over længere tid, appellerer Laura Holm til, at der også blev tænkt i andre undervisningsformer end brugen af læringsportaler.

Jeg tror, det kunne give eleverne mere for eksempel at have noget direkte onlineundervisning ligesom et virtuelt klasseværelse igennem Skype, siger hun.

Lærer Yee-Ching Yip er åben over for andre undervisningsformer, under lukningen af den fysiske adgang til skolerne.

- Vi har i dag i mit lærerteam aftalt, at vi kører onlineundervisning i denne uge, dels for at være ajour med eleverne og for at kunne følge med og være tilgængelige. På denne måde kan vi også få et indblik i det sociale, altså hvordan eleverne har det, mens coronaen raser. Det vigtigste er, at vi skaber nogle rammer, så det giver mening i forhold til alderstrin og behov, siger hun.