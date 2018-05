Se billedserie På Årby Skole var en af disciplinerne til Årlympiaden at ride kæphest. Det foregik til den helt store guldmedalje i en indhegning med forhindringer og en masse flotte spring. Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Skole går i front med bevægelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skole går i front med bevægelse

Kalundborg - 09. maj 2018 kl. 15:43 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I dag sluttede Årlympiaden på Årby Skole med en afslutningsceremoni, hvor skolen fik tildelt titlen af DGI Idrætsprofilskole.

Det betyder, at lærerne igennem de sidste to og et halvt år har gennemgået kurser, som gør dem rustede til at optimere muligheden for bevægelse i de forskellige fag gennem leg og fysiske øvelser med læring.

Årby Skole er den første skole i Kalundborg Kommune, der har fået DGI-stemplet, og da den tilknyttede SFO havde det i forvejen, glæder det skoleleder Per Halkjær, at skolen nu følger trop.

- Alle kan i dag være stolte over den lokale skole, hvor bevægelse, sundhed og kvalitet er i fokus. Det er jeg utrolig glad for. Vi mente, at det var vigtigt at klæde hele skolen på til at satse mere på bevægelse i undervisningen, siger Per Halkjær.

Årby Skole fik i sin tid inspirationen fra Kornmarkskolen i Hillerød, der har haft stor succes med at være DGI-skole.

- Lærerne har fået en masse værktøjer til at bringe bevægelse ind i iundervisningen, og det er altså i lige så høj grad i fag som matematik og dansk som i idrætstimerne. Med inklusionstanken betyder det samtidig, at vi får et læringsmiljø, hvor børn, der har svært ved at sidde stille kan komme ud at bruge noget af deres krudt, siger Per Halkjær.

Ideelle rammer

Med to gymnastiksale, sportsplads og idrætshal på den anden side af vejen samt skoleskov tæt på har Årby Skoles 173 elever da også ideelle rammer til at skabe grobund for bevægelse.

De er blevet brugt flittigt den seneste uge og især i onsdags, hvor Årlympiaden fandt sted.

Fra morgenstunden blev den Årlympiske ild tændt på sportspladsen efter en fælles indmarch med indledende yoga-øvelser for alle.

Så blev alle elever fra 0. til 6. klasse delt i hold på kryds og tværs, og hele dagen blev der dystet i discipliner som cykelringridning, frisbbe-golf, mooncar og kæphest.

Efter flere dages strabadser blev der til sidst uddelt bronze-, sølv- og guldmedaljer, inden DGI-flaget, der sammen med et diplom uddeltes af projektmedarbejder fra DGI Midt- og Vestsjælland Carina Abildskov, blev hejst i skolens flagstang.

Der var også tid til at slutte af med en sang, som skolens musiklærer, havde kreeret til lejligheden, og som børnene havde øvet sig på hver morgen hele ugen.

- Vi skal tro på os selv, vi kan gøre hvad vi vil, rungede barnestemmerne omkvædet ud, mens varmegraderne betød, at det snart var blevet tid til en velfortjent is.