0. til 4. klasse på Rørby Skole brugte fredag formiddag til at samle skrald rundt om skolen. Her blev det til 93 kilo, som bagefter blev sorteret. Affaldsindsamlingen skete som led i Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende indsamling søndag. Foto: Søren Kloster Sørensen

Skole fandt penge i skraldet

På søndag finder Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling sted, hvor tusindvis af danskere hvert år giver et nap med for at samle skrald ind i naturen.

- Vi havde faktisk sat hele formiddagen af til at samle skrald og sortere, men børnene viste sig at være så skrappe til det, at de var færdige på lidt over en time. Det er lidt imponerende, for 93 kilo er jo alligevel en del, siger lærer Jens Rasmussen.