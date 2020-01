Se billedserie René Petersen og Mathias Jakobsen åbner dørene hos Hansen Biler 4., 5. samt 11. og 12. januar. Fotos: Charlotte Koefoed

Skoda skyder nytåret ind med masser af modeller

Kalundborg - 01. januar 2020

Har man et nytårsforsæt om, at det skal køre bedre for en i det nye år, kan Hansen Biler i Kalundborg hjælpe. Ikke med dagligdagen som helhed, men med en vigtig del af den: bilen. Hansen Biler på Slagelsevej 162 i Kalundborg har kundedage i weekenderne 4.-5. januar og 11.-12. januar kl. 11-16, og med fokus på både Fabia, Scala og Octavia er der en Skoda for alle.

Der er ligeledes fokus på udstyr, når Hansen Biler tilbyder kampagnemodellen Octavia Dynamic til priser fra kun 239.995 kr. Octavia Dynamic er baseret på udvalgte modeller med de to højeste udstyrsniveauer, Ambition og Style.

- En Octavia Ambition har i forvejen udstyr som f.eks. ni airbags, frontassistent, el-sidespejle med varme og en Skoda-paraply under passagersædet . Med Dynamic følger også en dynamisk fartpilot og et praktisk multifunktionsrat i læder med styring af telefon og radio. Og der er tale om lagerbiler til omgående levering, gør Renè Petersen, Hansen Biler, opmærksom på.

Der er også Fabia og Scala til omgående levering til kundedagene. Fabia er p.t. Skodas mindste og billigste model - koster fra 129.000 kr. - men den står ikke tilbage for de større modeller, hvad angår udstyr. F.eks. har den både parkeringssensor bag, Climatronic-klimaanlæg, infotainmentsystem med DAB-radio, træthedsovervågning samt el-ruder for og bag.

Skoda Scala, som koster fra 179.995 kr., er særdeles godt udstyret allerede fra Active-udstyrsniveauet.

Det byder på bl.a. basis LED-lygter både for og bag, vejbaneassistent, to USB-C-porte, eCall - automatisk nødkald - og Skoda Care Connect i ét år, hvor man via en app f.eks. kan få notifikationer, hvis bilen overskrider en brugerdefineret fartgrænse eller kører ind i/forlader et brugerdefineret område.

- Som altid i Skoda er der også smarte Simply Clever-løsninger, der gør dagligdagen nemmere. F.eks. har Scala en praktisk folde-ud-krave på sprinklervæskebeholderen, så man ikke spilder ved påfyldning. Det er absolut også værd at nævne, at Scala har et bagagerum på hele 467 liter og er næsten lige så rummelig i kabinen som Octavia, selvom den er en kompakt bil i mellemklassen, fortæller René Petersen.

I hele januar har Hansen Biler desuden et ekstra godt tilbud på et service- og reparationsabonnement, når man køber en Fabia, Scala eller Octavia. For kun 5.000 kr. slipper man for at skulle bekymre sig om udgifter til service og reparationer i de første tre år/45.000 km af bilens levetid.

Kundedagene hos Hansen Biler sørger for, at man bliver godt kørende i det nye år. Men hvis man ikke kan vente, er man meget velkommen til at komme forbi og smugkigge på de forskellige Skoda-modeller allerede mellem jul og nytår. Hansen Biler har åbent, og bilerne står klar!