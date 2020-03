Det grønne parterre, også kaldet hundekirkegården, ved Vor Frue Kirke vedligeholdes bedre, har Højbyens Lejer- og Beboerforening erfaret. Foto: Eva Lyng Johansen Foto: Foto: Eva Lyng Johansen

Skilte i Højbyen er ulæselige

Kalundborg - 03. marts 2020 kl. 08:24 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Højbyens Lejer- og Beboerforening i Kalundborg har holdt generalforsamling i Kirkeladen, og her kunne formanden Tommy Dinesen konstatere, at der siden sidste generalforsamling er sket en forbedring med hensyn til vedligeholdelsen af parterret ved Vor Frue Kirke, kaldet hundekirkegården.

Men formanden kunne også konstatere, at henvendelser til kommunen ikke har virket vedrørende informationstavler om de forskellige bygninger, der er placeret i området: Nogle skilte er totalt ulæselige, hvilket ifølge Tommy Dinesen ikke er særlig venligt over for de ret mange turister, der hvert år besøger Højbyen.

Foreningen har deltaget i møder med Lundbyefonden og har stillet sig til rådighed ved nogle af de arrangementer, der vil foregå desangående til næste år.

En stor del af generalforsamlingens tid gik med at diskutere færdselsforholdene og i Adelgade, og her ser beboerne gerne, at der bliver opsat skilte eller lavet forhindringer det pågældende sted, hvor der ofte køres med høj fart, hvilket giver sikkerheds- og støjproblemer for beboerne.

Det meste af debatten omhandlede dog parkeringen på Torvet, hvor bilerne efterhånden ikke bare fylder Torvet men også Adelgade, Præstegade samt begge fortove på sydsiden af det gamle rådhus.

Medlemmerne diskuterede endvidere kommunalbestyrelsesmedlem Ole Glahns forslag i Nordvestnyt den 23 januar med titlen »Samlet plan skal få Højbyen på Unesco-liste« og havde inviteret forslagsstilleren, der desværre var forhindret på dagen.

- Beboerforeningen har selv foreslået det samme, men er nok gået fra forslaget, da vi ikke mener, Højbyen vil kunne komme på listen med de mange biler, der parkeret i området. Det vil ihvertfald betyde, at kommunalbestyrelsen vedtager stramninger vedrørende parkeringsforholdene, hvor flere var inde på den besynderlige form for parkering, som mange benytter: Vi kan ofte konstatere, at biler med én person parkerer som om, den pågældende skal bruge alle fire døre i bilen, hvilket betyder at andre ikke kan finde en plads, nævner Tommy Dinesen.

Der blev også foreslået skilte, der gør opmærksom på, at det alene er beboerne, der må parkere i gaderne, der støder op til Torvet.

Nyvalgt til bestyrelsen i Højbyens Lejer- og Beboerforening blev Lars Lundgaard.