Skills-butik skal lære unge om erhvervsuddannelser

En række 8.-klasseselever fra Høng Skole er ved at bygge møbler af europaller i den nye Skills-butik i Høng. Heldigvis under supervision fra en håndfuld tømrerlærlinge fra uddannelsen i Fårevejle, så det ikke går helt galt, når der skal saves til og trækkes søm ud med koben.

Allerede på åbningsdagen viste Skills-butikken glimt af visionen, der skal sætte sit præg de næste 52 uger. Her skal skoleelever og andre interesserede have mulighed for at gå på opdagelse hos erhvervsuddannelser - alt fra Landbrugsskolen til procesoperatører, der på skift skal indtage butikken.