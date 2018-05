Sognepræst Mogens Hagens 50 års fødselsdag, hvor hunden Svinto naturligvis også vil være til stede, markeres med åbent hus på Sæby Præstegård på torsdag 3. maj fra klokken 14 til 17. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Skiftede storbyliv ud med ro

Kalundborg - 02. maj 2018

På torsdag fylder sognepræst i Tissø Pastorat Mogens Hagen 50 år. Det falder helt tilfældigt sammen med, at han nu har været præst for Buerup, Sæby og Hallenslev Kirker i præcis to år.

For to år siden valgte Mogens Hagen nemlig at forlade Sydhavn Sogn i København til fordel for det mere rolige landsbyområde omkring Tissø - og det er ikke en beslutning, han har fortrudt.

- Jeg havde på det tidspunkt været i en stor, travl stilling i København i 12 år og havde lyst til at prøve noget andet. Sydhavn Sogn er et meget sammensat sogn, hvor du både har det gamle arbejdermiljø og de nye, dyre byggerier på Teglholmen og Sluseholmen. Det kræver sin mand at få enderne til at nå sammen. Kirken derinde var på nogle punkter nærmest blevet en en serviceinstitution, hvor vi hele tiden skulle tænke i nye initiativer og forskellige målgrupper. Det var næsten ved at blive for meget, siger Mogens Hagen og tilføjer:

- Og det er altså ikke fordi, jeg er imod nye tiltag, for vi laver også nye ting her, men herude er vi bare ikke flere, end at vi er nødt til at stå sammen. Her bakker folk op om kirken for det, den er, og i en tid med mange opbrud kan kirken byde på gode værdier og et fællesskab. Menigheden er en samlet gruppe, der mødes for at fejre gudstjenesten. Det kan jeg egentlig godt lide.

På Sæby Præstegård har han fundet en speciel ro.

- Jeg nyder roen og overskueligheden, og naturen har virkelig været en sidegevinst ved at flytte herud. I København boede vi på femte sal, og da længtes jeg efter en græsplæne. Nu kan jeg se anemonerne springe ud og sidde og se fuglene på mit foderbræt uden for vinduet, mens jeg sidder i lænestolen og skriver mine prædikener. Det er der god inspiration i, siger han.

Læs mere om fødselaren og sognepræsten i tirsdagens Nordvestnyt.