Se billedserie Kalundborg. Munkesøen. L.O.W. Academy. Foto: Brian Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Skaterskole på vej til Kalundborg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skaterskole på vej til Kalundborg

Kalundborg - 04. august 2020 kl. 10:31 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En stor gruppe rulleglade børn samles i disse dage i skaterparken i Munkesøen i Kalundborg, hvor der er mulighed for at få undervisning i skateboard, løbehjul eller rulleskøjter.

Det er populære aktiviteter, som professinelle instruktører fra foreningen L.O.W. Academy - Life On Wheels, eller Livet På Hjul-akademiet - står for.

L.O.W. optrådte sidste år til byfesten i Kalundborg og er hentet tilbage af kommunen for at tilbyde workshops og undervisning.

Så det er første gang at rulle-akademiet underviser i skaterparken.

- Interessen er kæmpestor. Vi bliver mødt med åbne arme og stor interesse for at lytte. Og de er gode til at gribe undervisningen, lige fra den syv-årige til den seje, fortæller Jacob Juul, der er sports director i L.O.W. Skate Academy.

Især løbehjul er blevet populære i de seneste år, og størstedelen af deltagerne i skaterparken har taget et af de rugbrødsdrevne løbehjul med. Interessen får L.O.W. til at stile mod et undervisningshold i Kalundborg - med en lokal instruktør.

- Løbehjul er meget oppe i tiden, og vi har fundet en løbehjuls-instruktør, Mark Larsen fra Kalundborg, som vi godt vil have som en del af instruktørholdet. Så vi er interesserede i at finde elever til et fast hold i Kalundborg. Vi leder efter tre til fem børn, så vil Mark kunne have et hold i Kalundborg. Så nu vil vi tage kontakt til eventuelt interesserede forældre, lyder det fra Jacob Juul.

Skate-workshoppen i Munkesøen fortsætter tirsdag og onsdag - det er fra klokken 10 til 15.