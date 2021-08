L.O.W. Academy og Made By Creative Minds arrangerer et skaterevent lørdag den 11. september i skaterparken. Foto: Brian Jensen

Skaterevent med workshop og konkurrencer

Made By Creative Minds og L.O.W Academy arrangerer i tæt samarbejde et gratis skaterevent med workshop og konkurrencer, som et samlet event for hele familien.

- Vi synes, at byen fortjener et sted for rekreativ udfoldelse og projektet ønsker derved også at skabe fokus på og omkring de fede arealer nede omkring idrætsbanerne og tale ind i en tid hvor vi søger mere og mere ud i byrummet for at være aktive, fortæller Maria Gjedsted, som er en af arrangørerne.