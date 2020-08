Skatekonkurrence med præmier

Se billedserie Lørdag bliver der holdt en stor konkurrence for både junior- og seniorskatere skateboardparken i Munkesøen.

Kalundborg - 28. august 2020 kl. 06:01 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På grund af sommerens store interesse for skating i Kalundborg besøger L.O.W Academy igen skateboardparken i Munkesøen i denne uge.

Fra i mandags til fredag den 28. august fra klokken 16-19 stiller L.O.W Academy op med professionelle instruktører, sikkerhedsgodkendt beskyttelsesudstyr og masser af rekvisitter, og lover et udfordrende, lærerigt og sjovt aktivitetsprogram for børn og unge. Her kan du lære at stå på rulleskøjter, løbehjul eller skateboard.

Instruktørerne hjælper med tips og tricks til, hvordan man kan blive bedre til at køre på løbehjul, skateboard eller rulleskøjter, og det kræver ikke nogen erfaring at deltage.

Man er velkommen til at medbringe sit eget udstyr, men det er også muligt at låne rulleskøjter, skateboard eller løbehjul. Det kræver ingen tilmelding at deltage i workshoppen, man møder bare op.

Fede præmier Kalundborg Kommune arrangerer i samarbejde med L.O.W Academy afsluttende skatekonkurrencer lørdag den 29. august, for både skateboard, løbehjul og rulleskøjter.

Alle skatere fra Danmark er velkomne, og der vil være konkurrencer for både junior- og seniorskatere (begyndere og øvede), hvor man kan vinde masser af skateudstyr, som selv den mest erfarne skater vil have glæde af.

Konkurrencen løber af stablen mellem klokken 16-19.

På dagen vil der være fed musik, god stemning og professionelle instruktører fra L.O.W Academy. Så hvis du har brug for det, kan du i løbet af dagen få den sidste hjælp til at få dine tricks til at sidde lige i skabet, oplyser arrangørerne.