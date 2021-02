Peter Jacobsen synes, at borgere med udadreagerende adfærd skal holdes for sig selv i et specialtilbud, da det ellers vil gå ud over andre borgere. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Skal specialtilbud til udadreagerende borgere være her?

Kalundborg - 05. februar 2021 kl. 06:20 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

- Der sker en vis stigning af ældre med udadreagerende adfærd, som det kan være vanskeligt at have på plejehjem, og derfor må vi ofte sende dem ud af kommunen til specialiserede tilbud, hvilket er dyrt, siger Peter Jacobsen (DF), formand for ældre- og sundhedsudvalget.

På det seneste møde i ældre- og sundhedsudvalget skulle man drøfte et notat, der er lavet til planseminanaret 2021 om specialtilbud til borgere med udadreagerende adfærd.

- Vi skal finde ud af, om vi selv skal starte et tilbud, eller om vi skal gøre det sammen med andre kommuner, siger Peter Jacobsen.

I Kalundborg Kommune er der aktuelt cirka 10 borgere, der ikke kan rummes i kommunens egne tilbud på grund af deres udadreagerende adfærd.

Aktuelt er ældreområdet særligt udfordret af to borgere med ovenstående udfordringer, hvor det har været nødvendigt at placere disse i meget omkostningstunge tilbud ved privat leverandør.

- Det kræver nogle specielle kompetencer, som de almindelige social- og sundheds assistenter ikke har, siger Peter Jacobsen.

I notatet til planseminaret er to muligheder blevet undersøgt. Dels at etablere særligt skærmede pladser ved eksisterende tilbud, dels at etablere et helt nyt tilbud.

Peter Jacobsen mener ikke, at skærmede afsnit er vejen frem.

- Disse borgere skal holdes for sig selv. Ellers vil det gå ud over de andre borgere, siger Peter Jacobsen.

I notatet gør styregruppen for udarbejdelsen af oplægget opmærksom på, at der for øjeblikket er overvejelser på nationalt niveau om ændring af kommunernes opgave og ansvar på det specialiserede socialområde, hvilket kan få betydning for, om man kan etablere et særligt kommunalt tilbud til målgruppen i fremtiden.

- Det kan være at tilbuddet skal drives regionalt, siger Peter Jacobsen.

Der er ikke foretaget en ny vurdering af antal beboere i målgruppen i forbindelse med udarbejdelsen af det nye notat, men det forventes ikke, at behovet er mindre, da psykiatrien i Slagelse udskriver hurtigere end tidligere med begrundelsen, at der ikke kan gøres mere medicinsk, står der i notatet.