Se billedserie Det skærpede tilsyn, som botilbuddet Finderuplund har været underlagt siden marts, er blevet ophævet lige så vel som de fire påbud, som Socialtilsyn Øst udstedte i juli. Til gengæld skal der stadig arbejdes med kompetenceudvikling af stedets medarbejdere. Foto: Bjarne Robdrup

Skærpet tilsyn ophæves på Finderuplund

Kalundborg - 12. oktober 2020 kl. 05:28 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen

Torsdag udløb det skærpede tilsyn på Finderuplund, som stedet har været underlagt siden marts. Og Socialtilsyn Øst har i denne omgang, modsat i juli, ikke valgt at forlænge det.

Det betyder, at både det skærpede tilsyn og de fire medfølgende påbud, der blev udstedt i juli, er ophævet, oplyser centerchef for kommunens Misbrug og Socialpsykiatri Randi Brodin.

Det glæder formand i kommunens socialudvalg Gitte Johansen (V).

- Vi er rigtig glade. Det er jo ret skrapt, når de laver skærpet tilsyn på et bosted. Der var jo de her fire områder, hvor de skulle opfylde forskellige ting, og de har jo virkelig arbejdet seriøst med det. Jeg synes virkelig, de er kommet langt, og jeg synes, det er flot arbejde, siger formanden.

Til gengæld har Socialtilsyn Øst valgt at udstede et nyt påbud, der kommer til at gælde fra den 19. oktober, oplyser centerchefen:

- Der er udstedt et nyt enkelt påbud, som vi er helt enige i, som går på, at vi skal lave en langsigtet plan for kompetenceudvikling af personlaet på Finderuplund, siger centerchefen og uddyber, at kommunen ikke har været gode nok til løbende at opkvalificere personalet på stedet.

- Det er ledelsens ansvar, det kan vi ikke løbe fra, og vi er i gang med at lave en plan for det blandt andet ved at booke undervisning, forklarer hun.

Det sidste påbud udløber efter otte uger. Inden da skal kommunen have beskrevet planen for videre kompetenceudvikling og indsendt den til socialtilsynet.

Fire påbud ophævet Da det skærpede tilsyn seneste blev forlænget i juli gik bekymringen blandt andet på, at omfanget af aktiviteter og tilbud til borgerne på bostedet var begrænsede, ligesom den faglige kvalitet på stedet var udfordret af mange lederskift og en mangelfuld skriftlig dokumentation.

De fire medfølgende påbud gik blandt andet på, at Finderuplund skulle dokumentere, at der var blevet gennemført borgerrettede aktiviteter, kompetenceudvikling af medarbejderne og istandsættelse af de fysiske rammer, ligesom der skulle sendes en konkret plan for rekruttering af en ny leder.

Randi Brodin kan i den forbindelse fortælle, at socialtilsynet har været tilfredse med Finderuplunds beskrivelse af aktiviteter og kompetenceudvikling af medarbejderne i forhold til skriftlig dokumentation.

Ikke én men to nye ledere Kommunen er desuden i gang med at rekruttere ikke bare én, men to nye teamledere, der ansættes per 1. december til at lede Finderuplund og forberede opstarten af det nye botilbud i Hyldens Kvarter i Høng, der er ved at blive bygget. Når borgerne flytter fra Finderuplund til Hyldens kvarter overgår begge ledere til det nye botilbud.

Der er desuden blevet arbejdet med de fysiske rammer på Finderuplund, fortæller centerchefen.

- Vi har fået malet hele gangarealet og entréen, lagt nyt gulvtæppe i stuen og etableret en rampe ved indgangen, fortæller Randi Brodin, der er godt tilfreds.

Og det kan Gitte Johansen kun bakke op om:

- De er rigtig godt på vej derude, siger udvalgsformanden.