Midt- og Vestsjællands Politi rykkede torsdag formiddag ud med flere biler til et opholdssted på Røsnæsvej. Foto: Kenn Thomsen

Skærmydsler på opholdssted udløste udrykning

Klokken 11.13 kørte to politibiler med fuld udrykning gennem Kalundborg og ud ad Røsnæsvej.

- Vi havde modtaget et alarmopkald om en 17-årig beboer på et opholdssted på Røsnæsvej, der opførte sig aggressivt og truende overfor personalet på opholdsstedet. Inden vi nåede frem fik vi dog en ny melding om at den 17-årige havde forladt stedet, fortæller Martin Bjerregaard, der er kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi.