Politiet anholdt mandag aften en 43-årig mand, der er mistænkt for at have begået hærværk, vold og forsøg på røveri. Foto: Lars Sandager Ramlow

Skænderi ­ledte til hærværk, vold og forsøg på røveri

Mandag klokken 14.58 fik politiet anmeldelse om et voldeligt overfald ved et maskinværksted på Hallebyorevej i Hallebyore. En 39-årig mand fra Gørlev, som var på besøg på stedet, var blevet opsøgt af en bekendt, en 43-årig mand fra Slagelse, som mente, at de havde et økonomisk mellemværende.