Morten Nystrup fortæller, at nye coronaretningslinjer rammer Kontoret hårdt. Foto: Søren Kloster Sørensen

Skæbneuge for Kontoret

Kalundborg - 22. september 2020 kl. 14:44 Af Thomas Rye

De nye coronaregler har ramt værtshuset Kontoret i Kalundborg hårdt. Vi kan ikke overleve under de nuværende restriktioner, siger indehaver Morten Nystrup.

Lørdag trådte regeringens nye, skærpede tiltag i forbindelse med coronakrisen i kraft. Det betyder blandt andet, at barer, caféer og restauranter skal lukke klokken 22, og at kunder og personale skal bære mundbind, når de ikke sidder ned.

Spørger man Morten Nystrup, der er indehaver af værtshuset Kontoret i Kalundborg, så rammer de nye retningslinjer hans forretning så hårdt, at han er i tvivl, om Kontoret kan fortsætte med at holde åbent.

- Vi havde kun 25 besøgende lørdag aften. Det er slet ikke nok til, at vi kan overleve, og skal jeg være helt ærlig, så ville jeg selv ikke have lyst til at gå på værtshus med mundbind, siger Morten Nystrup.

Så meget desto mere ærgerlig er han, da de seneste uger faktisk har været gode på Kontoret.

- De seneste fire uger har vi haft fuldt hus, og vi har været nødt til at afvise folk i døren. Vi måtte godt nok ikke lukke flere ind efter klokken 23, men folk indrettede sig efter det og begyndte at komme tidligere. De nye restriktioner er noget helt andet. Vi kan ikke drive en forretning på de vilkår, og jeg ville have foretrukket, at man helt havde lukket ned for værtshusene, som man gjorde i starten af krisen, siger han.

Weekenden er afgørende for Kontorets indtægt, forklarer han.

- Stamkunderne er gode og trofaste, men vi kan ikke overleve på dem alene. Det er ikke nogen hemmelighed, at det er fredag og lørdag aften, hvor vi tjener vores penge, siger Morten Nystrup.

Foreløbig ser han tiden an.

- Vi har besluttet, at vi holder åbent i denne uge, og så holder vi et møde med medarbejderne på søndag, hvor vi tager stilling til fremtiden, siger han.