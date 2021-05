Skæbnedag for Kalundborg Rock'er: Det kan blive dødsstødet

- Men nu holder vi et møde i styregruppen i morgen, hvor vi gennemgår økonomien i det, og beslutter, om det bliver et ja eller nej; om vi kan gennemføre festivalen i en eller anden form, eller vi skal aflyse, siger Steen Jensen.

- Vi havde en forhåbning om, at der - så langt henne på sommeren - ville være så mange vaccineret, at vi måtte lukke 8000 gæster ind og opdele i fire sektioner med 2000.

- Det giver ekstra omkostninger, og nu skal vi se på økonomien i det. Men der er risiko for, at vi bliver nødt til at skubbe festivalen til næste år, siger formanden for styregruppen.