Se billedserie Sammenbruddet skete natten til fredag på havnens Pier E, hvor Equinor hører til. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Skadeomfang efter jordskred er endnu uvist

Kalundborg - 07. maj 2021 kl. 18:26 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

- Det er møgirriterende, at det er sket.

Så kort er konklusionen fra Jørgen Krogager, leder af drift hos Equinor i Kalundborg, efter at knap 30 meter af kajen ved Pier E skred i vandet natten til fredag.

Fredag eftermiddag var det endnu uvist, hvor meget skade der var sket, så de præcise konsekvenser er svære at spå om.

Men det kommer ifølge Jørgen Krogager ikke til at påvirke Equinors produktion eller overordnede arbejde på havnen.

- Det kommer ikke til at få betydning for arbejdet, for vi kan få andre, mindre skibe til at stå for fragten ved vores anden pier, siger han.

Med sine 320 meter er Pier E den største i Kalundborg Havn, så det er en god portion, der er røget i vandet.

Ironisk nok er skredet sket i forbindelse med reparationer på kajen, der netop skulle forhindre, at sådan et uheld skete. Så selv om det ikke får betydning for Equinors produktion, vil det få konsekvenser for reparationsarbejdet.

- Jeg ved endnu ikke, hvor meget det bliver forsinket eller fordyret. Det skal besluttes, og der skal priser på, når vi har resultater fra dagens undersøgelser, siger Jørgen Krogager.

Equinor var imidlertid klar over, da reparationerne begyndte 1. marts, at et udskred kunne ske.

- Vi klarlægger risisci ved alle aktiviteter, siger Jørgen Krogager.

Det er Kalundborg Havn, der ejer området, men det er Equinor, der er projektleder på reparationen.

Havnedirektør Bent Rasmussen har ingen kommentarer til uheldet, før der foreligger flere detaljer om, hvad der er sket.