SkaberZonen har fundet en base

Kalundborg - 06. august 2021

Visionen om at skabe en socioøkonomisk idé-virksomhed, hvor unge og voksne kan blive løftet og bekræftet i, at de kan noget via kompetenceudvikling, er uændret.

Men det er nødvendigt at lægge ud på en måde, der kan sikre et økonomisk fundament.

Sådan fortæller Freja Lamhauge og Brian H. Svenden, der er gift og samarbejder om virksomheden SkaberZonen, som netop har fået en fast base i Interteks hal på Casa Danicas område i Kalundborg, tæt på det nye padelcenter.

- Det var via mit kvindenetværk, at vi kom i kontakt med Intertek, der havde flere opgaver, som vi kunne løse. For eksempel aircondition, der blæste lige ned i hovedet på medarbejderne, hvilket vi fandt en løsning på. Der er også lavet en tromle til gas­testere og en »skrædder- syet« glasflaske-rumdeler til kasser, og lige nu er ­Brian i gang med en prototype på et testmodul med en topplade i klar acryl, fordi man skal kunne se indholdet, fortæller Freja Lamhauge.

Hun forklarer, at SkaberZonen skal bygges op, så det ikke bliver en for stor økonomisk risiko:

- En stor del af det at drive virksomhed skal være glæde. Man skal kunne lide det, man laver, og hvis økonomien bekymrer, opstår der stress og kortsigtet tænkning. Derfor vil vi henvende os til flere virksomheder og tilbyde praktiske løsninger på hverdagens problemer og på den måde sikre vores økonomiske grundlag, siger Freja Lamhauge.

Imens er Brian H. Svendsen i gang med at lægge sidste hånd på prototypen til Intertek, og i ­værkstedet ­forklarer han, at det er spæn­dende at løse nye problemer, meget sjovere end at stå og lave det samme igen og igen.

- Brian er værkstedsnørden, der både har teknisk snilde og et opfindergen. Og jeg er god til at udvikle koncepter og skabe bæredygtige fællesskaber, siger Freja Lamhauge, der også er skrap til at udnytte sociale medier.

SkaberZonens base i Interteks hal betyder, at alle virksomhedens maskiner er blevet samlet ét sted:

- Det gør alting mere effektivt, når man ikke skal rundt på flere adresser for at udføre en opgave, lyder det fra Brian H. Svendsen.