Se billedserie Varehuschef Dennis Larsen med de mange gaver, der er på spil, når der skal dystes i kundevognebingo. Foto: Jørn Nymand

Sjove påskefristelser for børn og voksne i føtex

Kalundborg - 14. april 2019 kl. 10:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er lagt op til skæg, hygge og spænding i føtex i Kalundborg op til påske og påskelørdag, hvor der er store og fine præmier til de dygtige og heldige.

- Ja, børnene kan roligt gå i gang med at klippe nogle flotte gækkebreve. De kan afleveres frem til og med på onsdag den 17. april. Man skal skrive sit navn og telefonnummer på gækkebrevet, fortæller varehuschef Dennis Larsen.

Påskelørdag trækker man lod blandt de afleverede gækkebreve om et stort påskeæg på to kilo, og vinderen får direkte besked.

Tirsdag den 16. april går det løs med kundevognsbingo fra kl. 10-16 i varehuset.

- Vi sætter en talon på siden af kundevognen. På talonen er en række tal, og cirka hver halve time bliver der råbt et nummer op, og har man det nummer, så har man et minut til at komme op til vores kundeservice og få præmien. Vi har præmier for godt over 5000 kroner, og hovedpræmien er en meget flot Carlsberg-cykel. Men derudover er der bøger, helseprodukter, kaffe, køkkenmaskiner og meget, meget andet.

Varehuschefen fortæller videre, at på onsdag den 17. april er der to kunder, som vinder et gavekort, der svarer til deres indkøb. Har man købt for 350 kroner, så bliver gavekortet på et tilsvarende beløb.

- Det bliver kunde nummer 3000 og nummer 5000, der vinder de to gavekort.

Påskelørdag går den store æggejagt i gang i føtex.

- Vi har gemt 250 chokoladeæg i børnehøjde i varehuset, og fra klokken otte åbnes der for æggejagten, hvor hvert barn maksimalt må finde fem æg. Det var en meget stor succes sidste år, hvor det vrimlede med glade børn, der ledte efter de eftertragtede chokolaeæg, mens forældrene var på indkøb, fortæller Dennis Larsen.

De fire medarbejdere i føtex Kalundborg, som udgør varehusets ServiceCoach Team er netop blevet kåret til regionens bedste i 2018.

- Det er vi naturligvis meget stolte og glade for. De fire medarbejdere er med til at tage godt imod de nye medarbejdere i føtex. Som mentorer for de nye medarbejdere hjælper de dem godt i gang i varehuset og sørger for, at de føler sig trygge i de nye rammer, fortæller Dennis Larsen.

Den gode indsats fra mentorerne betyder, at der kun er et meget lille frafald af nye medarbejdere, ligesom varehuset har nemt ved at få nye elever. Dem har føtex Kalundborg iøvrigt seks af i øjeblikket.