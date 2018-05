Se billedserie Der blev blandt holdt konkurrence i aktivitetsspillet Twister, som gælder om at bevæge hænder og fødder rundt på spillepladen på gulvet i alle kropumulige positioner - lige indtil man vælter. Privatfoto

Sjov aften i Multihuset

Kalundborg - 08. maj 2018

Da en masse unge mennesker fra Kalundborg Kommunes 9. klasser i fredags mødtes i Multihuset på Havnen i Kalundborg, var det kulminationen på den projektuge, som 9. årgang fra Skolen på Herredsåsen havde i uge 12.

Her gjaldt det om at planlægge det bedste event for sine jævnaldrende.

Vinderne, der fik 10.000 kroner at arrangere for - sponseret dels af Multihuset selv, dels af Sparekassen Sjælland - valgte at skabe en komikaften med den unge komiker Mads de Krak.

- Huset var fyldt med unge mennesker fra mange forskellige skoler, og vi havde en rigtig dejlig eftermiddag og aften. Eftermiddagen forløb med forskellige konkurrencer såsom pool-turnering, meme-konkurrence, Twister-turnering og meget andet, siger Simone Volden fra Multihuset og fortsætter:

- Senere gik Mads de Krak på. Han er kun 16 år gammel og altså på alder med de gæster, vi havde i huset i fredags. Han var utrolig dygtig og lavede et rigtig sjovt show.

Arrangementet for unge i Multihuset var samtidig en måde for de frivillige multier fra Multihuset til at vise, hvad huset formår og kan bruges til.

På den måde håbede man at kunne give de snarlige afgangselever fra folkeskolen en smagsprøve på, hvad Multihuset står for.

- Alt i alt havde vi en dejlig aften med en masse skønne, unge mennesker i huset fra en masse forskellige skoler. Det var første gang vi afprøvede dette projekt, men efter den succes det har været, håber vi at lave et lignende projekt til næste år, siger Simone Volden.