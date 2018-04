Sjælfuld soul til skolerne

I løbet af de seneste par dage har fire forskellige skoler i Kalundborg Kommune haft fornøjelsen af koncerter med Kjeld Lauritsen Trio og den zimbabwiske sangerinde Miriam Mandipira, som i forening gav skoleeleverne en omgang stemningsfuld musik med elementer fra forskellige genrer inden for soul og jazz samt et strejf af Kjeld Lauritsens sublime evner på et hammondorgel.

Efter koncerten, mens et par stærke drenge fra skolen hjalp med at pakke udstyret ud i bilen, gav Kjeld Lauritsen udtryk for sin glæde ved at komme ud på skolerne i provinsen.

- Når man bor i København til daglig, kan man godt føle, at musikmiljøet har en tendens til at lukke sig lidt om sig selv, men på sådan en turné rundt på skolerne uden for storbyen ser man virkelig, hvordan kulturen blomstrer. Det betyder meget at kunne vise børn og unge, at live-musik kan noget specielt, og at det slet ikke er farligt. Og medMiriam ved mikrofonen, der altid bare brænder igennem, så er det virkelig skønt at komme ud at spille, siger Kjeld Lauritsen.