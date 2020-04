Sikre skoleveje blandt nye anlægsprojekter

Der skal gang i anlægsprojekterne i Kalundborg Kommune i år, så der kan komme gang i samfundshjulene igen efter coronakrisen. Derfor valgte medlemmerne af teknik- og miljøudvalget torsdag at frigive en række anlægsbevillinger. Og udover at sætte gang i de anlægsprojekter, der er planlagt i år, giver man også mulighed for at gå i gang med projekter, der egentlig var planlagt til at starte næste år.