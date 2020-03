Sikkert at købe Rock'er-billetter

- Skulle det mod al forventning vise sig, at vores festival bliver aflyst på grund af coronavirussen, vil vi selvfølgelig refundere billetterne. Dette budskab sender vi nu, så man uden bekymring eksempelvis kan give en billet i gave til de kommende konfirmander, oplyser Inge Johansen, presseansvarlig for Kalundborg Rock'er.

- Vi har flere gange talt om at flytte tidspunket for afviklingen af Kalundborg Rock'er, men i år er vi særdeles glade for, at den først finder sted i august, hvor der forhåbentlig er ro på og normale tilstande.