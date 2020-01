Sigøjnerjazz og luftguitar for børn

Kan man virkelig spille så hurtigt på guitar, at der springer gnister og køre så hurtigt i hestevogn, at den brænder? Ja, det siger i hvert fald historien om den omrejsende musikant Django, som trioen Papa Kotji med fuld skrue på guitar og følelser spiller og fortæller til denne familiekoncert på søndag den 2. februar på Musisk Skole i Kalundborg. Med i bandet er et fantastisk instrument - en meget stor balalajkakontrabas.

I 1930'erne skabte guitaristen Django Reinhardt den franske stilart »swing manouche«, også kaldet sigøjnerswing. Det er som regel glad og munter musik. Allerede som dreng var han så dygtig på banjo og guitar, at han begyndte at tjene penge på at spille for folk. Men en nat opstod en brand, og Django blev forbrændt på sin venstre hånd og kunne nu kun spille med to fingre. Lægerne sagde, at han ikke ville komme til at spille musik igen, men Django lærte sig selv at spille med to fingre. Han blev utroligt dygtig, og det lød anderledes og spændende. Det blev en helt ny musikstil.