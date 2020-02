Siger ja til 30 meter høj bygning

Skal virksomheden Unibio have dispensation til at opføre en 30 meter høj bygning på Asnæsvej 2A i Kalundborg?

Ja, mente et flertal i økonomiudvalget på et møde onsdag. Således valgte Venstre og Dansk Folkeparti at sige ja til dispensationen, mens Socialdemokratiet og Enhedslisten stemte imod.