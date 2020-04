Siennas påskeudstilling flyttes til efteråret

- Men påbuddet om at holde afstand og senere grænsen for, hvor mange mennesker der må forsamles, betød at Siennas påskeudstilling nødvendigvis skulle aflyses, oplyser Axel Gadegaard, formand for kunstnersammenslutningen Sienna.

Skolen på Herredsåsen, der siden 2002 har været ramme om påskeudstillingerne, viste sig at være ledig i efterårsferien. Den chance blev straks grebet, så nu planlægger Sienna at invitere til fernisering på dette års udstilling søndag den 11. oktober.

- Selvom dette er et brud med en god og velkonsolideret tradition, ser Siennas medlemmer frem til at prøve, hvordan det vil være at udstille i efteråret. Tilmed kan de glæde sig over, at de inviterede gæsteudstillere også gerne vil være med til at udstille i efterårsferien, lyder det fra Axel Gadegaard.