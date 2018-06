Se billedserie Flot ser den ud - på afstand. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Sidste udkald for Ubby Mølle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sidste udkald for Ubby Mølle

Kalundborg - 10. juni 2018 kl. 14:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På afstand ser den stadig godt ud. Men kommer man tættere på og helt ind i møllen, så vil man hurtigt opdage, at der er tale om en mølle, som er ramt af både råd, borebiller og andet, der ikke er godt for træværket. Kun fordi møllen får kunstig hjælp, står den stadig og knejser ud over landskabet og har overlevet de seneste års stærke storme - blandt andre Bodil. Det er en møllebygger, der har afstivet og sikret møllen, så vartegnet over Ubby og Jerslev og hele den tidligere Hvidebæk Kommune stadig er synlig på lang afstand.

men det bliver ikke ved med at gå. Det er Kalundborg Kommune, der ejer møllen, som kommune arvede i forbindelse med kommunesammenlægningen.

I begyndelsen af 1980'erne købte Hvidebæk Kommune møllen og brugte den som et beskæftigelsesprojekt. Men det var ikke alle reparationsopgaverne på møllen, der blev genemført, som en rigtig møllebygger ville gøre.

Den skal bevares

De senere år har der været dannet et møllelaug, som har varetaget møllens interesser og sørget for, at der var liv i og omkring møllen i form af velbesøgte julemarkeder, som blev arrangeret i samarbejde med Hvidebæk Turistforening, som lauget også arrangere ægtrilning sammen med hvert år til påske på bakken, hvor møllen står.

- På søndag den 17. juni holder vi generalforsamling i Ubby Møllelaug kl. 10 ved møllen, og når den er gennemført, så går vi over til borgermødet, hvor vi skal tage stilling til spørgsmålet: Er Ubby Mølle bevaringsværdig? Og ja, det synes jeg i høj grad den er, og jeg håber at rigtig mange borgere møder op og viser opbakning til møllen, siger formand for møllelauget Ole P. Nielsen.

Han har været i dialog med Kalundborg Kommune og skal til et yderligere møde efter sommerferien.

Koster fem-seks mio. kr.

- Foreløbig har kommunen udarbejdet seks fondsansøgninger, og det resulterede i to positive tilkendegivelser på 230.00 kroner, fortæller Ole P. Nielsen.

Men frem mod de næste fondsansøgninger er der et behov for at Mølleauget har en dialog med aktører i lokalområdet, som eventuelt kan nedsætte nogle arbejdsgrupper, der skal arbejde videre med forskellgie initiativer.

Denne første dialog forventer Ole P. Nielsen at få på søndag, hvor han håber og tror på stor opbakning. Han skønner, at det koster omkring fem til seks millioner kroner at få møllevingerne til at dreje igen.