Sidste frist for at komme af med ulovlige pebersprays

Den 1. februar blev det igen forbudt at bevæbne sig med peberspray. For at gøre det muligt for de borgere som havde anskaffet sig en peberspray at komme af med den igen, blev der indført en frit lejde-ordning, hvor borgerne i en overgangsperiode lovligt kunne transportere pebersprayen til den nærmeste politistation og aflevere den. Denne frit leje ordning nærmere sig imidlertid sin afslutning, da den udløber ved udgangen af marts, så hvis man ligger inde med en peberspray man gerne vil af med, så er det ved at være sidste udkald.