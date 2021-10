Se billedserie Institutionerne i Vinde Helsinge lader blandt andet løbet vare 24 timer, fordi det samler børnene på en helt særlig måde. Selv børnehavebørnene ville fredag løbe med. De indsamlede penge går til danske julemærkehjem Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Sidste år var rekorden 101,6 kilometer: Børn i alle aldre løb i døgndrift

Kalundborg - 14. oktober 2021 kl. 18:11 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

- Hey, Lars, hvad skete der med marathonløbet, råber en teenagepige frejdigt hen over gårdspladsen.

- Bare rolig, det kommer senere, når I er trætte, svarer Lars Mogensen, forstander for Vinde Helsinge Friskole, Vestsjællands Idrætsefterskole og Friluftsgården.

For på torsdag eftermiddag har friskoleeleverne kun været i gang i et par timer, så enden er langt, langt væk. I stil med tidligere år har fri- og efterskolen i Vinde Helsinge nemlig valgt at strække Skolernes Motionsdag ud til at vare 24 timer - i år tilmed med deltagelse fra børnehaven.

Ligesom sidste år, hvor man samlede 80.000 kr. ind, har eleverne skaffet private sponsorer, der giver penge for hver omgang, man gennemfører. Pengene går til de danske julemærkehjem.

- Vi forsøger at skabe en stor, samlet oplevelse for alle børn og elever, og at vi så samtidig kan løfte det op og samle penge ind til en god årsag, gør det bare endnu bedre, siger Lars Mogensen.

Der bliver raskt dannet kø til registreringsteltet bag forstanderen, hvor utålmådige børn med fødderne i velcrosko blander sig med ranglede teenagere i joggingbukser og aerodynamiske løbesko.

For at være i gang hele døgnet er eleverne inddelt i særlige hold, der løber på bestemte tidspunkter om natten. Nogle af dem har alligevel tænkt sig at være i gang næsten uafbrudt. Et tvillingepar, Amalie og Caroline Raaschou, vil gerne slå sidste års rekord på 101,6 kilometer.

- Vores plan er at gå først, men vi har lavet et skema, så vi ved, hvornår vi skal holde pauser, fortæller pigerne.

Og selv om de måske kunne slippe afsted med det, så lover de, at de ikke bytter tøj for at snyde sig til flere omgange.