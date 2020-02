Se billedserie Købmand Michael Skovgaard Rasmussen, fiskemand Christopher Rosenstjerne Krag, slagtermester Jonas Kristensen og fiskemand Jens-Christian Andreasen ser alle frem til at få sat gang i salget af fisk i Fisk & Farver. Fotos: Jørn Nymand

Send til din ven. X Artiklen: Shop-in-shop: Fisk & Farver åbner i Meny Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Shop-in-shop: Fisk & Farver åbner i Meny

Kalundborg - 22. februar 2020 kl. 10:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborgenserne skal til at spise meget mere fisk fremover, og derfor skal det være en fest at købe fisk. Det satser man på, det bliver fremover i Meny, hvor madmarkedet på fredag den 28. februar er klar med noget helt nyt, som man håber vil fordoble omsætningen i fiskeafdelingen i løbet af et år, når kunderne for alvor for øje på de mange fortræffeligheder ved fisk.

- Vi laver en shop-in-shop, hvor fiskeafdelingen fremover skal drives af Fisk & Farver ApS. Her er medarbejderne eksperter i alt, der har med fisk at gøre, oplyser købmand Michael Skovgaard Rasmussen.

- Der er tale om en stor opgradering af denne afdeling, slår købmanden fast.

Bag det nystartede Fisk & Farver står det unge trekløver Jens-Christian Andreasen, 22, Christopher Rosenstjerne Krag, 27, samt Stefan Skeel Mose på 23 år.

Trods deres unge alder har de masser af erfaring fra fiskebranchen og supermarkeder, og de er meget tændte og spændte på at få etableret deres egen butik i Meny, så de kan begynde at præsenterer alt det, de kan tilbyde af muligheder, når det gælder fisk.

Fisk & Farver overtager hele fiskeafdelingen i Meny, ligesom de også får nogle kølefaciliteter i Meny, hvorfra de vil tilbyde forskellige fiskeprodukter. For nylig var Jens-Christian Andreasen og Christopher Rosenstjerne Krag i Meny for endnu en gang at se på butikken, og de er meget begejstrede for de faciliteter, som de nu får til deres produktion. De er ikke set bedre i de øvrige butikker, som de kender.

Miljøbevidstheden og bæredygtigheden spiller en rolle for de tre fiskemænd, som bl.a. lægger op til, at når det gælder laks, så bliver det udelukkende laks fra Færøerne, man vil sælge. På Færøerne finder man nemlig en miljøvenlig og bæredygtig produktion af opdrættet fisk.

Fisk & Farver vil også meget gerne købe fisk, der er fanget lokalt og dermed på en hensigtsmæssig måde, hvor fisken ikke er fanget af de kæmpetore nærmest industrielle skibe, som gør skade på både fisk og havets bund.

Der er der lagt op til en bred og frisk palette af fisketilbud, når de tre indehavere af Fisk & Farver åbner 28. februar. Fisketapas, salater, tre for 100 kr., færdigretter og et bredt udvalg af friske fisk, er blandt de tilbud, som kunderne støder på.

- Vi vil satse meget på at rådgive kunderne og hjælpe dem til den rette håndtering af fisken, så kunden får det maksimale ud af købet og en god oplevelse hjemme i køkkenet med det færdige resultat, siger Jens-Christian Andreasen, den yngste af fiskemændene.

- For os er det vigtigt, at vi får nogle fagfolk ind i vores butik, der på lige fod med os i slagterafdelingen kan rådgive seriøst om de produkter, de står og anbefaler og sælger til kunderne, siger slagtermester Jonas Kristensen. Han ser det som en stor styrke, at Meny nu yderligere kan skrue op for den kvalificerede betjening og service, som han lægger stor vægt på.

Derfor bliver det også udelukkende medarbejderne i Fisk & Farver, der betjener kunderne, når det gælder fiskeindkøb.

- Vi vil også byde på smagsprøver hver fredag, ligesom kunden naturligvis altid kan bede om eller blive tilbudt en smagsprøve, hvis man er interesseret, fortæller Christopher Rosenstjerne Krag, der er uddannet kok.

Fiskertrioen har slået sig ned på Kalundborg Camping i Saltbæk og ser frem til at åbne i Meny med et brag af en åbningsfest, hvor man fra kl. 7-10 byder på gratis morgenmad og smagning af østers og champagne fra kl. 15-19.