Se billedserie Efter sit farvel til Dansk Folkeparti har Gert Larsen modtaget mange mails fra folk, der stadig bakker op om ham som politiker. - Mine holdninger har jo ikke ændret sig over natten, og folk ved, hvad jeg står for, siger han. Foto: Per Buurgaard Christensen

Sheriffen finder sig ikke i noget

Kalundborg - 03. januar 2018 kl. 18:24 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nyvalgte Gert Larsen, der blandt andet både har været borgmester i det tidligere Bjergsted Kommune og siddet i kommunalbestyrelsen efter kommunesammenlægningen, er tilbage i kommunalbestyrelsen i Kalundborg efter fire års fravær.

Den seneste valgperiode har han kunnet bruge på blandt meget andet sit rejsebureau GL Rejser, hvor den tidligere landbetjent - eller sheriff, som der står på hans internationale visitkort - tager folk med på ture til sit elskede Florida. Her agerer han selv både chauffør og turistguide i staten, som han selv besøgte første gang i 1979 og siden købte en ferielejlighed i - en lejlighed som faktisk blev købt af selveste Donald Trump tilbage i 2000. Den nuværende præsidents penge betød, at ægteparret Larsen kunne købe en ny Florida-lejlighed på Isle of Paradise, som de stadig har.

Senest skabte Gert Larsen postyr i kølvandet på kommunalvalget, efter Dansk Folkepartis Peter Jacobsen frasagde sig borgmesterposten. Det fik den tidligere landbetjent til at tage konsekvensen og melde sig ud af partiet.

- Jeg kan ikke indordne mig under sager, jeg ikke brænder for, og jeg blev virkelig skuffet over Peter (Jacobsen, red.). Borgmesterposten er det ypperste, du kan opnå som spidskandidat. Derfor blev jeg fuldstændig lamslået, da han helt lakonisk sagde, at det ville han ikke. Jeg synes, det var pivet og flovt, siger han.

Gert Larsen vil dog ikke betegne sig som bitter over nu at skulle være løsgænger og »kun« sidde med i Børne- og Familieudvalget.

- Jeg er ikke bitter, men jeg har følt, at jeg havde håndjern og mundkurv på, som har forhindret mig i at være den, jeg er. Jeg kunne ikke leve med at blive ydmyget, og hvis jeg skulle overleve både fysisk og psykisk, var jeg nødt til at blive løsgænger. Nu behøver jeg ikke at spørge nogen om lov, når jeg skal sige og mene noget, siger Gert Larsen, der stadig er optimistisk omkring sin politiske indflydelse.

- Det har ikke givet mig mindre indflydelse, føler jeg. SF og Enhedslisten, sidder jo også ene mænd, siger han.