Esmat Ramzi Abuzaid blev kaldt fucking perker i en mail fra Reersø Camping. Nu har han via en advokat stævnet campingpladsen for 25.000 kroner for injurier. Den 22-årige studerende kalder sagen principiel. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Sendte spørgsmål til campingplads - blev kaldt »fucking perker« i mail: Nu sagsøger han campingparret for racisme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sendte spørgsmål til campingplads - blev kaldt »fucking perker« i mail: Nu sagsøger han campingparret for racisme

Kalundborg - 28. september 2021 kl. 07:30 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

»Du er så fuld af løgn send mig en kvittering. Få dig dog et rigtigt job i stedet for at snyde og bedrage din fucking perker.«

Læs også: Campingpar udsat for shitstorm og trusler efter racismesag

Sådan lød det i en mail, som Esmat Ramzi Abuzaid fra Sønderborg modtog onsdag i sidste uge fra Reersø Camping

- Jeg vil gerne vise, at der er en konsekvens. Det er ikke bare et enkelt ord. Jeg blev rigtig frustreret, for det hører ikke til i nogen sammenhænge, siger Esmat Ramzi Abuzaid.

Svaret har fået Esmat Ramzi Abuzaid, der til daglig læser på Business College Syd, til at hyre en advokat, og Reersø Camping er blevet sagsøgt for injurier i en stævning på 25.000 kroner.

- Der er tale om brug af klart racistisk udtryk, som hverken min klient eller andre skal finde sig i. Det er min vurdering, og sagen drejer sig i al sin enkelthed om injurier i form af ringeagtsytringer, siger Esmat Ramzi Abuzaids advokat, Christian F. Jensen.

Ejerne af Reersø Camping har ikke tænkt sig at betale erstatningen.

I et svar til påkravet fra Esmat Ramzi Abuzaids advokat undskylder ejerne, ægteparret Anette og Michael Rasmussen, den grove tone, men de skriver samtidig, at de føler sig »krænket over at blive afpresset og forsøgt svindlet«.

- Min kone har sjoflet ham til, og det er utilgiveligt, men det har fra starten handlet om, at han vil snyde os for nogle penge, siger Michael Rasmussen til Nordvestnyt.

Skal være en lærestreg Ifølge Esmat Ramzi Abuzaid havde han skrevet til Reersø Camping på vegne af sin mor, fordi hun havde set en overførsel på sin konto, som hun ikke kunne forstå.

- Jeg er ved at kigge min konto igennem, og kan se der er hævet 1.444,- via mobilepay til jer med ovennævnte referencenummer. Jeg vil blot høre om i hvilken sammenhæng det er blevet hævet, står der i den første mail, som Esmat Ramzi Abuzaid sendte.

Esmat Ramzi Abuzaid afviser, at der var tale om forsøg på svindel, selv om han medgiver, at den første henvendelse var med et fejlagtigt referencenummer.

- Jeg har på intet tidspunkt bedt om refundering eller tilbageførsel. Det fremgår også af mine mails. Jeg leder bare efter en forklaring, og hun (Anette Rasmussen, red.) kunne have svaret helt normalt, siger Esmat Ramzi Abuzaid.

Michael og Anette Rasmussen har undskyldt. Kan du så ikke lade sagen ligge der?

- Jeg forstår dem godt, men undskyld er ikke nok. Det handler ikke om, at jeg skal have penge, men at den type sprog sætter sine spor og giver ar. Det skal være en lærestreg for enhver, som bruger sådan et sprog, at de skal ændre deres adfærd, siger Esmat Ramzi Abuzaid.