Se billedserie Mia Reesen glæder sig til, at hun atter kan lave mad til bryllupper, konfirmationer og andre større selskaber. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Selvstændig kok: - Uvisheden er værst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Selvstændig kok: - Uvisheden er værst

Kalundborg - 29. marts 2021 kl. 08:27 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Kok Mia Reesen har været selvstændig i 12 år med sin egen cateringvirksomhed.

- Det er uvisheden, som er det værste, siger Mia Reesen. som bor på Enggården i Kærby.

En stor del af hendes virksomhed er at levere mad til bryllupper, konfirmationer og andre større selskaber, hvilket jo ikke aktuelt nu på grund af coronapandemien og forsamlingsforbuddet.

Hun har tidligere modtaget støtte fra hjælpepakker, men de dækker langt fra alle udgifterne.

- Det er ret kompliceret at søge, og det tog også lang tid, før at jeg fik pengene, siger Mia Reesen.

Hun har en lejlighed i Roskilde, som hun lige har sat til salg for at få penge i kassen.

Under coronakrisen har Mia Reesen også haft take away, men er stoppet igen, fordi det er svært at tjene penge på.

Selvom coronakrisen er svær for Mia Reesens forretning, så har hun nydt at have ekstra tid til hendes tre børn på to et halvt år, fem år og syv år.

- Jeg arbejder normalt fra 50-100 timer om ugen, så det har været rart at kunne trække vejret, siger Mia Reesen.

Hun har også taget vikararbejde som handicaphjælper.

- Jeg gør det ligeså meget for at komme ud og gøre noget for andre, siger Mia Reesen.

Som selvstændig erhvervsdrivende i cateringsbranchen tilhører hun en af de grupper, som er hårdest ramt under coronasituationen.

- Det kan godt føles lidt unfair. Jeg synes, at der mangler lidt logik i, hvad der må være åbent, siger Mia Reesen.

Den 35-årige kok og iværksætter har dog altid gang i nye projekter, og livet som lønmodtager frister ikke.

- Jeg skal altid være selvstændig, siger hun.

Maj og juni tegner til at blive stille, fordi folk tør ikke at planlægge fester endnu.

Til gengæld bliver august og september nogle meget travle måneder for den 35-årige kok.

- Der er jeg allerede været nødt til at sige nej til nogle, siger Mie Reesen.