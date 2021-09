Se billedserie Mia Reesen, selvstændig madkunstner: - Jeg håber da at få den pris hjem, jeg har investeret.

Selvstændig i Kærby: Det må gerne gå stærkt

Kalundborg - 09. september 2021 kl. 08:01 Kontakt redaktionen

Af Bjarne Robdrup

Mia Reesen, kendt selvstændig madkunstner, der kalder sig kvindelig alkymist, er rigtig glad for at bo og leve på 20.000 kvadratmeter på Kærbyvej. Men hun er også godt klar over, at hun driver sin virksomhed fra adressen - på lånt tid.

- Jeg håber bare, at det kommer til at gå stærkt. Og at kommunen vil betale det, det koster, at jeg tvinges til at flytte.

Mia Reesen var en af de henved 40 fra Kærby-området, som udgjorde halvdelen af forsamlingen på borgermødet i Høng tirsdag om Kalundborg Kommunes nye kommuneplan, der strækker sig frem til 2032. En kommuneplan, der - også - tager højde for fortsat udvikling på erhvervsområdet. Og nye fabrikker (og butikker) kræver plads.

Og hvorfor så den store interesse fra borgerne omkring Kærby?

Fordi Kalundborg Kommune har udlagt henved 50 ha jord nord for Stejlhøj og øst for Kalundborg til den erhvervs- og industriudbygning, kommunen gerne vil have mere af, og det vil ske omkring Tømmerup-Kærby området, som derfor også optog en betragtelig del af borgermødets indhold.

- Interessen for at etablere erhverv og produktion i Kalundborg har været ganske betydelig gennem nogen tid. Og den udvikling synes at fortsætte. Det skal vi, som samfund, være glade for. Derfor er det vigtigt, at vi kan stille jordarealer til rådighed, der opfylder de kommende investorers behov, siger formanden for teknik- og miljøudvalget, Jakob Beck Jensen (V).

Mia Reesen, Kærbyvej 8, bor på en adresse, som indgår i det nye erhvervsområde. Og derfor kan Mia - som en af de få i området, der bliver direkte berørt - forvente at skulle forlade ejendommen på et tidspunkt. Om det siger hun:

- Jeg vil ikke stå i vejen for en erhvervsudbygning i Kalundborg Kommune. Jeg beder bare til, at processen kommer til at gå stærkt - og at kommunen anerkender, at min bolig er betydeligt mere værd end den umiddelbart burde koste, fordi jeg har investeret henved tre millioner kroner i køkkensektionen, siger hun - og tilføjer:

Jeg har allerede haft møder med Michel van der Linden (udviklingsdirektør, red.) og Jakob Beck Jensen, og møderne har haft et positivt forløb. Men det er klart, at jeg er spændt på, hvor længe, der går, før der sker noget konkret - og at man er villig til at acceptere mine krav.

Jakob Beck Jensen siger, at han har fuld forståelse for Mia Reesens holdninger:

- Det er ikke nogen let situation. Men jeg kan desværre ikke sige noget konkret om, hvornår Mia Reesen i givet fald skal forlade sin ejendom. Det kan ske om et år. Men der kan også gå fem år eller længere, hvis samfundsøkonomien ændrer sig, siger Jakob Beck Jensen - og tilføjer, at det til den tid ikke nødvendigvis er Kalundborg Kommune, Mia Reesen skal forhandle med om prisen på hendes ejendom - men den virksomhed, der vil etablere sig i området.

or de fleste af de fremmødte borgere fra Kærby-området handlede det om at få svar på en masse spørgsmål, og mange af borgerne gav udtryk for stor bekymring. For mange af dem indebærer fremtiden, at dele af nærområdet efterhånden vil forandre sig.

- Jeg mener, at borgerne i store træk fik svar på de spørgsmål, der blev stillet, siger udvalgsformanden.