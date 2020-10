Se billedserie Maria Schlundt ordner her let og elegant angriberen Malene Hartmann med en teknik, de begge lige har lært. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Selvforsvar for seje kvinder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Selvforsvar for seje kvinder

Kalundborg - 24. oktober 2020 kl. 16:15 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen

Et hold bestående af piger og unge kvinder kom i weekenden igennem et forløb, der kan være ret grænseoverskridende. I Gørlev Sukkerfabriks smukke lokaler var de involveret i et selvforsvarskursus, hvor der virkelig blev taget fat på mange effektive teknikker, der ikke er alt for svære at lære og anvende.

Instruktører var ju-jutsu sortbælterne Birgitte Dalsgaard Jonsson og Martin Becker Nielsen fra Høng Ju-jutsu, der demonstrerede for hele holdet og gav bagefter individuel instruktion. Det var i en broget buket af teknikker som frigørelser, parader, såkaldte chokeringer som eksempelvis solide øreklask, benfejning, albueslag og tramp mod skinneben eller fod.

I forhold til mænd mangler kvinder lidt overkropsstyrke, men det kan der kompenseres for med god teknik. Det forklarede Birgitte Dalsgaard Jonsson nærmere om og brugte sin sortbæltemakker til at vise udvalgte teknikkers effektivtet. Bagefter var det deltagerne tur til at prøve på hinanden, og her blev der virkelig gået til sagen, så der blev pustet og prustet godt og svedt igennem.

To unge kvinder, Maria Schlundt og Malene Hartmann, nød at give den gas og fortalte, at de nu overvejer at gå til ju-jutsu. Resten af det meget veloplagte hold så også godt ud, da de gennemførte de teknikker, som de netop havde lært. Det skete med kraft, smidighed og en god portion nyerhvervet selvtillid.