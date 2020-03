Se billedserie Den 3. april er det seks år siden, Kåre Antonsen åbnede butikken på Elmegade. Hvert år har der været vækst. Fotos: Jørn Nymand

Seks succesfulde år med rivende udvikling og flere udvidelser

Kalundborg - 17. marts 2020 kl. 07:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det går pænt stærkt. Og meget stærkere end Kåre Antonsen havde troet muligt. Men forretningsindehaveren oplever, at efterspørgslen efter god og troværdig service, et stort udvalg og evnen til at levere varen, er stor. Og han stiler hele tiden efter at leve op til kundernes krav. Og de er stigende.

Det handler om Kalundborg Skov Park Have på Elmegade, som siden åbningen i foråret 2014 har været igennem en konstant udvikling og udvidelser af butikken, som nu har bygget et nyt varelager på mange hundrede kvadratmeter, og to gange dagligt kommer der fragtbiler og henter varer.

- Vi sælger maskiner til hele landet, derfor har vi også satset på at have en rigtig god hjemmeside, hvor kunderne hurtigt kan orientere sig. I dag skal det gå hurtigt og effektivt. Kunderne har ikke længere tid til at få besøg af en konsulent eller en sælger. I dag ved kunderne præcist, hvad de vil have, derfor har vi også udbygget vores varelager markant. Det er uhyre vigtigt at man er lagerførende i den vare, som kunden efterspørger, fortæller Kåre Antonsen.

For seks år siden var han alene, da han åbnede butikken, mens han nu har otte medarbejdere beskæftiget. Og der er rigeligt at lave. Kunderne er blandt andre boligselskaber, anlægsgartnere, kommuner og en masse privatkunder, som også prioriterer at arbejde med kvalitetsprodukter hjemme i haven.

Senest har Kåre Antonsen ansat en medarbejder, der sørger for, at hjemmesiden er optimeret.

- Vi har et fantastisk team af medarbejdere, og uden dem, var det slet ikke gået, påpeger Kåre Antonsen. Han fremhæver deres selvstændighed og deres evne til at tage ansvar og samarbejde. Det er altafgørende. Og så er det lokale folk.

Kåre Antonsen sørger for, at alle får de nødvendige kurser, og nu har han investeret i et nyt telefonsystem til alle medarbejdere, så man sikrer en optimal kommunikation internt og med kunderne.

Lagerstyringen er også i orden hos Kalundborg Skov Park Have, hvor et stort antal af havetraktorer, robotplæneklippere, græstrimmere, buskryddere, motorsave og meget, meget andet udgør det imponerende og brede udvalg.

- Og vi oplever en helt klar stigning på salget af batterimaskiner - det gælder både hækkeklippere, kædesave, løvblæsere og trimmere. Det er godt for miljøet, og derudover støjer maskinerne ikke så meget.

På fredag den 3. april er det seks år siden Kåre Antonsen åbnede, og hvert år har butikken vækstet.

Foruden udbygningen af lageret har butikken også eget værksted med et serviceteam, som tager sig af klargøring af maskiner, reparationer, service og vedligehold af de mange maskiner.

Til september bliver Kåre Antonsen far for anden gang. Det glæder han sig til. Familien betyder meget, og den bliver prioriteret.

- Jeg holder mine fem ugers ferie og arbejder fem dage om ugen. Dog ikke de kommende tre måneder, hvor der bliver ekstra travlt i butikken og på værkstedet.