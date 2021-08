Se billedserie Et af de spor, politiet kunne arbejde videre med, var fundet af en afbrændt bil i nærheden af Birkendegaard få timer efter skyderierne. I den fandt politiet våben. Foto: Presse-fotos.dk

Seks mand anklages for to drab i Kalundborg

Kalundborg - 23. august 2021 kl. 11:47 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

En af de dræbte ved nedskydningerne på Nørre Allé i Kalundborg sidste år var ifølge anklageskriftet tilknyttet en bandegruppering kaldet Sydkystgruppen, som LTF - en forkortelse for Loyal To Familia - på det tidspunkt efter politiets opfattelse lå i åben krig med.

Anklageskriftet afslører også, at skudattentaterne var forberedt til mindste detalje.

Fire af de tiltalte er ifølge anklageskriftet tilknyttet LTF. De er i alderen 23-28 år. Tre dage før drabet mødtes tre af dem med den femte tiltalte og en sjette mand ved Asnæsværket.

Her planlagde de deres ugerninger, og i Kalundborg og omegn foretog de rekog­noscering, lyder anklagen. Den sjette mand er også mistænkt for drabet, men hans sag behandles for sig.

Vicepolitiinspektør Jacob Olsen ønsker ikke at uddybe årsagen. Til avisen siger han, at han ikke har noget at tilføje til anklageskriftet.

- Det er et kæmpe hold, der har arbejdet med at afdække sagens detaljer, siger han dog.

»For meget politi i byen«

Dagen efter mødet aftalte en af de tiltalte via beskedtjenesten Wickr et møde med manden fra Sydkystgruppen og de to andre ofre, lyder det i anklageskriftet. Det møde, som skulle foregå på P-pladsen, gik dog i vasken, fordi sydkystmanden ikke kunne nå frem.

Dagen efter var et nyt møde aftalt, men heller ikke det blev til noget. Den tiltalte, som anklageskriftet ikke sætter i forbindelse med LTF, aflyste. Grunden var angiveligt, at der var for meget politi i byen.

17. november - tre dage efter planlægningsmødet ved Asnæsværket - blev et nyt møde på P-pladsen ved Meny aftalt. Tre af de tiltalte kørte ifølge anklageskriftet med den sjette mand fra Brøndby til Kalundborg.

En af dem ventede i flugtbilen på Eskebjergvej i nærheden, mens de øvrige tog til P-pladsen.

Ifølge anklageskriftet var de bevæbnede med mindst to forskellige skydevåben, og de affyrede adskillige skud.

Stjal to biler

Selv om kun tre af de seks var på P-pladsen, så mener anklagemyndigheden, at alle er skyldige i drabet.

Af sagens anklageskrift fremgår det desuden, at fire af de tiltalte angiveligt stjal en bil, en VW Transporter, som efter drabet blev fundet udbrændt på Eskebjergvej.

De fire er også tiltalt for at have stjålet en anden bil - en Audi. Begge biler er ifølge anklageskriftet brugt til kørsel fra Storkøbenhavn til Kalundborg.

Sagen er berammet til behandling i Retten i Holbæk med begyndelse i februar 2022.