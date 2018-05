Seks indbrud: Tyve gik efter smykker

Indbrudstyve har være på spil på Kalundborg-egnen. (Arkiv)

Kalundborg - 28. maj 2018 kl. 10:09 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt- og Vestsjællands Politi har henover weekenden modtaget seks anmeldelser om indbrudstyveri på Kalundborg-egnen.

Indbrud i Føllenslev Natten mellem fredag og lørdag brød en tyv ind i en villa på Toftegårdsvej i Føllenslev. Indbruddet fandt sted i tidsrummet mellem fredag klokken 21.30 og lørdag klokken 09.00. Tyven brød et vindue op, og gennemrodede skuffer og skabe i hele huset, hvorfra tyven stjal forskellige smykker.

Tyv på spil i Troldevænget En tyv brød natten mellem fredag klokken 17.30 og lørdag klokken 09.30 et vindue op til et hus på Troldevænget i Kalundborg. Gennem vinduet kunne tyven trænge ind i husets soveværelse, hvor tyven gennemrodede et skab, herfra stjal tyven flere smykker.

Tyv gennemrodede helt hus I perioden mellem torsdag klokken 13.00 og lørdag klokken 13.17 brød en tyv ind i en villa på Bymarken i Jerslev. Tyven trængte ind i huset, ved at bryde et vindue op til husets soveværelse. Da tyven havde fået adgang til huset, blev samtlige skuffer og skabe gennemrodet. Tyven brød også husets værdiboks op, hvorfra der blev stjålet et ukendt beløb i Euro. Derudover bestod tyvekosterne af nogle sølvsmykker. Beboeren har dog endnu ikke noget endeligt overblik over, hvad der er stjålet.

Indbrud på Humlehaven En tyv brød natten mellem fredag klokken 19.00 og lørdag klokken 14.30 ind i et hus på Humlehaven i Raklev. Tyven brød et vindue op til et værelse i huset. Tyvekosterne fra huset talte to sæt øreringe, en Iphone 4, et guldarmbånd i 18 karat rødguld, hvidguld og guld og en Flora Danica halskæde.

Indbrudstyv stjal kameraer Der ventede beboerne på en adresse på Lynggårdsbakken ved Nyrup en grim overraskelse, da de søndag vendte hjem efter en uges fravær. En tyv havde benyttet sig af at huset stod tomt, og havde i tidsrummet mellem den 19. og 27. maj brudt ind i huset gennem et køkkenvindue. Tyven stjal to kameraer: et af mærket Nikon coolpix P310, og et af mærket Olympus FE-47 samt en ekstern harddisk af mærket Toshiba 1 TB.

Indbrudstyv på Skolevænget En villa på Skolevænget i Svebølle blev mellem fredag klokken 05.45 og lørdag klokken 15.00 udsat for indbrud. En tyv brød et vindue op til huset, og gennemrodede alle skuffer og skabe. Tyven stjal en computer af mærket Apple, to iPhones, en tablet og et beløb i mønter.