Seks coronasikre julegudstjenester i Vor Frue Kirke 24. december

Kalundborg - 07. december 2020

Tilbage i september begyndte præsterne og menighedsrådet planlægningen af årets julegudstjenester i Vor Frue Kirke - gudstjenester hvor der normalt deltager 1200 kalundborgensere. Men allerede for fire måneder siden var man klar over, det ikke ville kunne lade sig gøre i år. Der skulle tages hensyn til corona-situationen, og samtidig ville man gerne have mulighed for, at så mange som muligt kunne komme i kirke på en sikker måde uden den store smitterisiko.

Til slut blev man enige om at holde seks gudstjenester den 24. december med hver 65 deltagere for på den måde at tilgodese så mange som muligt. Normalt holder man tre julegudstjenester juleaftensdag, men med en fyldt kirke hver gang.

- Vi havde også talt om at afvikle en stor julegudstjeneste i Kalundborghallen, men vi nåede frem til, at smitterisikoen ville være alt for stor til at vi turde afvikle en gudstjeneste med så mange mennesker samlet, som skulle ind og ud af hallen.

Den risiko vil vi ikke løbe, fortæller sognepræst Morten Pedersen. Alle er enige om at det skal være sikkert og trygt at gå i kirke.

De seks julegudstjenester den 24. december bliver afviklet henholdsvis kl. 9, 10, 11.30, 13, 14.30 og kl. 16.

- Gudstjenesten kl. 9 er en børnegudstjeneste, hvor juleevangeliet bliver fortalt for børn, og så skal vi julehygge med børnevenlige salmer og fagter, lover sognepræst Annika Rasmussen.

I år er det nødvendigt at booke pladser til gudstjenesterne, og det er naturligvis gratis at gå i kirke. Pladserne bookes på kirkens hjemmeside, og bookningen er allerede i fuld gang.

Lillejuleaften den 23. december tyvstarter julefejringen med en gudstjeneste kl. 15, hvor man også kan høre juleevangeliet og synge julesalmer.

Gudstjenesten den 24. december kl. 13 bliver livestreamet på kirkens Facebookside, kirkens hjemmeside og på sn.dk, og efterfølgende vil den i en periode være at se på vores hjemmeside og Facebook, fortæller Morten Pedersen.

- Vi tror, det har en betydning for vores kirkegængere, at de kan sidde hjemme og opleve den præst og den kirke, de kender til, frem for at de skal se en julegudstjeneste fra en helt anden kirke, som man ingen tilknytning har til, siger Morten Pedersen.

Så selv om man langt fra kan rumme det antal kirkegænger, man normalt har i julen i Vor Frue Kirke, så er der mulighed for at opleve en gudstjeneste fra sin egen kirke hjemme i stuen.

2. juledag den 26. december bliver der holdt fællesgudstjeneste med Raklev Kirke, hvor man indleder gudstjeneste i Raklev Kirke og efterfølgende går sammen til Vor Frue Kirke, hvor man fortsætter gudstjenesten og slutter af med tændte bålfade og æbleskiver og gløgg udendørs.

Det bliver en anderledes fejring af julens i år på grund af corona-situationen, men Annika Rasmussen og Morten Pedersen er enige om, at enkelte af de nye tiltag man har været nødsaget til at opfinde, dem vil man nok fortsætte med, når smitterisikoen er væk. Men begge glæder de sig til en normal hverdag, som den så ud før 11. marts.

Den tidligere biskop for Roskilde Stift, Jan Lindhardt, sagde engang: »De bedste fester begynder i kirken«, og den udtalelse er Morten Pedersen meget enig i, og derfor ser han frem til nytårsgudstjenesten 31. januar kl. 15. Den afsluttes med champagne og kransekage.

Nytårsgudstjenesten skal der også bookes plads til, ligesom der skal til alle de 10 øvrige gudstjenester fra den 23. december.