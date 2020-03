Et år senere end forventet er der nu givet dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, så byggeriet af et nyt ø-hus med ferieboliger og café på Sejerø Havn kan sættes i gang senere i år.Projektet skal både være med til at forbedre turismen på øen samt skabe nyt liv på øens havn. Foto: Thomas Rye

Sejerøs ø-hus kan være klar næste år

Kort før jul fik sejerøboerne en længe ventet ekstra julegave, da de fra Kystdirektoratet fik en mundtlig tilkendegivelse om, at der ville blive givet dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, så det vil være muligt at realisere planerne om et såkaldt ø-hus på Sejerø Havn, der skal være med til at revitalisere livet på havnen. Den mundtlige tilkendegivelse er efterfølgende fulgt op af en skriftlig tilladelse, hvilket fjerner en stor forhindring for projektet.

Efter et års forsinkelse ser det nu endelig ud til at der kan komme gang i byggeriet af Sejerøs nye ø-hus. Håbet er at bygningen som skal indeholde både café og ferielejligheder vil stå klar til indvielse til Store Bededag næste år.

