Se billedserie Jens Thomassen på Sejerø Havn, med den store visualisering af, hvordan det nye ø-hus kan komme til at se ud. Der skal efter planen være restaurant i den midterste af de tre bygninger på visualiseringen og familiehuse til udlejning til turister i bygningen yderst til højre.Foto: Thomas Rye

Send til din ven. X Artiklen: Sejerøs ø-hus kan være klar i 2020 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sejerøs ø-hus kan være klar i 2020

Kalundborg - 11. juli 2019 kl. 15:34 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Visioner, tegninger og finansiering er på plads, men det trækker fortsat ud med tilladelserne.

Der er gået mere end et år siden, at Kalundborg Kommune den 31. maj sidste år ansøgte om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, så sejerøboerne kan begynde opførslen af »ø-huset« på Sejerø Havn.

Huset ses som et vigtigt skridt på vej til at revitalisere havnen som det centrale samlingssted for såvel øboere som besøgende på øen, og selvom det trækker ud med tilladelserne, så har planerne givet anledning til megen snak på Sejerø. Ikke mindst i den seneste tid.

- Havnefogeden og jeg gik ned en morgen og hængte et stort banner op, på de gamle røde bygninger, hvor ø-huset skal ligge. På banneret har vores arkitekt Søren Nielsen fra Tegnestuen Vandkunsten lavet en visualisering af, hvordan huset vil komme til at se ud. Det er virkeligt noget, som har fået folk til at snakke, siger Jens Thomassen, der er talsmand for Havnegruppen på Sejerø, der står bag planerne for ø-huset.

Efter planen skal huset have en restaurant eller café, en lille kiosk hvor sejlerne udenfor brugsens åbningstid kan handle lidt ind, to familiehuse, som skal kunne lejes ud til turister, samt en stor terrasse ud mod havnen. Derudover skal huset også have et produktionskøkken, som skal kunne bruges til havnefester og andre arrangementer på øen.

- Forpagteren af restauranten vil også skulle stå for kiosken og udlejningen af de to familiehuse. Planen er at det skal gøres så attraktivt som muligt for en forpagter at være på øen. Vi så meget gerne, at det var muligt at holde restauranten åbent længere end blot i sommermånederne, siger Jens Thomassen.

Samtidig med byggeriet af ø-huset, forsøger man at genetablere en badestrand ved siden af huset.

- I gamle dage var der på denne side af havnen en god, børnevenlig strand. Vi har fået opsat to sandfang i hver ende af stranden, og håber på den måde at få genoprettet badestranden. Det i sig selv vil være med til at trække flere folk ud på havnen, og det vil gøre de nye udlejningslejligheder mere attraktive, mener Jens Thomassen.

Han håber, at Kystdirektoratet snart kommer med en positiv tilbagemelding på ansøgningen om dispensation.

- Vi er blevet stillet i udsigt, at en tilladelse skulle kunne være klar umiddelbart efter sommerferien. Hvis vi ikke skal vente alt for længe på tilladelsen, så regner vi med byggeriet kunne være færdigt til december 2020. Samtidig ville det være godt for gejsten omkring projektet, hvis vi snart kunne komme i gang, siger han.

Realdania støtter projektet med fem millioner kroner.