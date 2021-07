Se billedserie Passagererne står i kø på Sejerø i håb om at få en af de eftertragtede pladser på Nekseløfærgen, der indtil torsdag var sat ind som erstatning for Sejerøfærgen, der var taget ud af drift på grund af motorproblemer. Foto: Tina Heltborg

Send til din ven. X Artiklen: Sejerøfærgens nedbrud bliver dyrt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Sejerøfærgens nedbrud bliver dyrt

Kalundborg - 16. juli 2021 kl. 12:31 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Sejerøfærgen kom torsdag tidligt om morgenen i drift igen til stor lettelse for overfartsleder Rune Nilsson, de andre ansatte ved Sejerøbugtens færger og sejerøboerne og de mange turister der hver sommer besøger Sejerø.

Rune Nilsson lægger dog ikke skjul på, at den lille uges tid, som Sejerøfærgen har været ude af drift, har været en dyr affære.

- Vi har endnu ikke et endeligt overblik over, hvor mange der er blevet berørt af nedbruddet. I de kommende dage skal vi have refunderet de sidste bookinger. Derefter kan vi opgøre regningen, siger han.

Indehaver af Sejerø Camping Tina Heltborg tør til gengæld godt allerede nu give et bud på, hvad den forgangne uge har kostet:

- Det kommer til at koste Sejerø Camping over 50.000 kroner. Vi har både haft aflysninger fra folk, der skulle bo på pladsen, og aflysninger fra folk, der havde bestilt bord på restauranten, og vi var også nødt til at aflyse et musikarrangement, vi skulle have holdt på havnen, fortæller Tina Heltborg.

Tina Heltborg er blandt de beboere på Sejerø, som har været hårdest ramt af den manglende færge i den forgangne uge.

Som indehaver af Sejerø Camping og den dertil hørende restaurant lever hun af de mange turister, som hver sommer kommer til øen. Dertil har hun også en café på Sejerø Havn, og hun er arrangør af Sejerø Festival.

- I år havde vi valgt at aflyse festivalen, da vi var usikre på coronarestriktionerne, og om vi kunne gennemføre den på en forsvarlig måde. I stedet skulle vi have holdt et musikarrangement på Sejerø Havn, fortæller hun.

Dette arrangement blev imidlertid aldrig til noget, da det faldt sammen med Sejerøfærgens nedbrud.

- Musikerne ringede til mig og fortalte, at de ikke kunne komme med færgen. Vi endte med at være nødt til at aflyse, fortæller Tina Heltborg.

Det var ikke kun passagerer, som havde svært ved at komme til Sejerø. Sommervarmen fik mange til at søge ned i Tina Heltborgs café på Sejerø Havn for en forfriskning, og snart var caféen løbet tør for is.

- Det var imidlertid ikke lige til at få varer bragt over, så vi bestilte nye, fik dem leveret til Havnsø, og min mand tog så med færgen over som fodgænger og hentede isene, som blev leveret i store, blå kølekasser, fortæller Tina Heltborg.

- Vi er helt afhængige af færgen på Sejerø. Det er afgørende med en stabil drift, hvis vi skal kunne leve og arbejde herovre, fortsætter hun.