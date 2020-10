Færgerne bærer ansvaret for en betydelig del af kommunens samlede Co2-udslip. Nu vil politikerne gøre Sejerøfærgen grønnere ved at male skibsskroget med en ny type overfladebehandling. Foto: Thomas Rye

Sejerøfærgen males grøn

For med en ny overfladebehandling, som Sejerøfærgens skibsskrog skal behandles med fremover, er det muligt at reducere færgens årlige klimaaftryk med 78 ton Co2 om året.

Når passagererne stiger ombord på Sejerøfærgen til næste sommer, vil de kunne glæde sig over, at deres klimaaftryk i forbindelse med overfarten er mindre end i dag.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her