Sejerøboere aflyser åben ø-dag

Åben ø-dag på Sejerø den 29. august er i år aflyst. Dagen er overflødig, når man kan tage færgen gratis til Sejerø i endnu to måneder, lyder begrundelsen.

Siden midten af 0'erne har åben ø-dag på Sejerø været en fast sensommer-tradition. Alt efter vejrliget plejer flere hundrede gæster i løbet af dagen at tage færgen til Sejerø og gå på opdagelse i alt det, øen har at byde på. På Sejerø har man i år imidlertid besluttet at aflyse dagen.