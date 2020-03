Send til din ven. X Artiklen: Sejerø skal kystsikres Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sejerø skal kystsikres

Kalundborg - 19. marts 2020 kl. 09:33 Af Thomas Rye

Der skal igen etableres ny kystbeskyttelse på Sejerø. Det er på udvalgte strækninger langs både Vestervej og Mastrupvej på sydsiden af øen, at Vej og Park vurderer, at der er behov for ekstra kystbeskyttelse.

Kystbeskyttelsen er nødvendig, for at beskytte både veje og ledningsanlæg langs kysten mod underminering og erosion fra havet, lyder det i sagsfremstillingen, der tirsdag blev præsenteret for Økonomiudvalget.

På grund af Kystbeskyttelsesloven, skal kommunen give tilladelse til det, før en sådan kystbeskyttelse kan blive etableret. Det valgte et enigt Økonomiudvalg tirsdag at gøre. Herefter ville sagen normalt skulle behandles i Kommunalbestyrelsen, men på grund af Coronakrisen vil sagen først kunne blive præsenteret på et møde i april, hvorfor borgmester Martin Damm (V) i stedet vil fremme sagen med en såkaldt formandsbeslutning.

Sejerø blev hårdt ramt af efterårsstormene i 2013, hvilket var med til at aktualisere behovet for kystbeskyttelse langs den sydlige del af Sejerø. Der er allerede etableret kystbeskyttelse på dele af strækningen.