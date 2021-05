Råd og skimmel under tre af boligerne her på Sejerø Ældrehjem skyldes en fejl i konstruktionen. Teamleder forventer, at byggeskadefonden dækker renoveringsudgifter. Foto: Thomas Rye

Sejerø-sag ligger nu hos Byggeskadefonden

Nu er sagen endt hos Byggeskadefonden, der skal tage stilling til, om de kan dække omkostningerne for udbedring af skaderne. Byggeskadefonden omfatter boligbyggerier, der har fået offentlig støtte, og har til formål at efterse støttet boligbyggeri og dække byggeskader. Byggeriet af plejeboligerne på Sejerø fik i sin tid støtte af Landsbyggefonden, og det er derfor, sagen er endt hos Byggeskadefonden. Hvis Byggeskadefonden ikke vil dække omkostningerne, kan det i sidste ende komme til at blive beboerne, der skal betale for udbedringen af skaderne. Det er nemlig en del af 'konstellationen' omkring boligerne, at beboerne udover huslejen hver måned indbetaler penge til al vedligeholdelse, så der over tid bliver sparet penge op til at dække større renoveringer. Det forklarer Rune Frimann Larsen.