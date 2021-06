Øernes Højskole på Sejerø har fået 111.000 til at renovere taget. Ifølge formand Ditte West kan renoveringen gå i gang til efteråret.Foto: Thomas Rye

Send til din ven. X Artiklen: Sejerø-projekter får støtte fra Indenrigsministeriet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sejerø-projekter får støtte fra Indenrigsministeriet

Kalundborg - 29. juni 2021 kl. 11:30 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Indenrigs- og Boligministeriet havde kigget venligt imod Sejerø, da ministeriet i sidste uge offentliggjorde hvilke projekter, der får støtte fra Landdistriktspuljen.

Således var to Sejerø-projekter med i puljen, der i alt uddelte 13,9 millioner kroner i støtte - heraf 2,5 mio. kr. til projekter på de små øer.

På Sejerø drejer det sig om Øernes Højskole, der får 111.000 kroner til at få udskiftet og renoveret sit slidte tag, og Foreningen Sejerø Papirmølle, som kan glæde sig over 80.000 kroner til indkøbet af en hollænder-maskine, der kan male våd papirmasse.

Tag ordnes til efteråret Hos Øernes Højskole er de »rigtig glade« for støtten, fortæller formand Ditte West. Særligt med henblik på, at højskolen i februar ikke fik økonomisk støtte, som de havde håbet på, fra Kalundborg Kommune.

Det sendte tagprojektet på pause på ubestemt tid, men de 111.000 kroner hjælper med at kunne komme i gang.

- Det er dejligt, for det går ikke, at det regner ind, når lokalerne indenfor er nyrenoverede, siger Ditte West.

Nu er planen, at dele af taget skal udskiftes helt, andre steder er det formentlig nok bare at istandsætte det. Det kan gå i gang allerede til efteråret.

- Vi skal lige have overstået vores sommerprogram, hvor vi har travlt med en masse gæster, men vi er klar til at gå i gang lige bagefter, siger Ditte West.

En papirmagers drøm Det andet Sejerø-projekt, indkøbet af en hollænder-maskine, kræver måske lidt yderligere forklaring.

Foreningen Sejerø Papirmølle arbejdet for, at det engang i fremtiden bliver muligt at drive og udvikle håndværksmæssig papirfremstilling på Sejerø, der kan fungere som turistattraktion og som tilbud til folk, der vil forsøge sig som papirmagere.

Et stort skridt mod det mål er den her særlige maskine, der blev udviklet helt tilbage i 1600-tallet.

- Det er enhver papirmagers drøm, fortæller en begejstret Ellen Marie Skotte, som er papirmageren i Foreningen Sejerø Papirmølle.

En hollænder består af et ovalt kar, som man hælder for eksempel hør eller klude i samt vand, hvorefter en valse fyldt med knive skærer materialet i bittesmå dele. En hollænder foretager i princippet flere tusinde klip i sekundet på grund af de mange knive.

Bevar håndværket For Ellen Marie Skotte betyder støtten fra Landdistriktspuljen, at hun føler sig et skridt tættere på, at Foreningen Sejerø Papirmølle kan etablere noget mere permanent.

Planerne for Papirmøllen er, at det skal foregå i lokalerne for Sejerøs gamle vandværk, som foreningen har overtaget.

- Drømmen er at oprette en papirmølle, så vi kan hjælpe med at bevare det her ældgamle håndværk, siger Ellen Marie Skotte.

Lige for tiden foregår det meste af hendes papirmageri i baghaven med alternative produktionsredskaber. Her kan hollænder-maskinen også hjælpe, så det forhåbentlig snart bliver muligt at tilbyde blandt andet kurser.

Og på den måde er der faktisk en tråd mellem de projekter, som har fået støtte.

- Vi har snakket om at skulle finde på noget sammen med højskolen, siger Ellen Marie Skotte.